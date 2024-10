POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der A5 schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Sophienstraße. In der Folge hebelten die unbekannten Täter eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss gewaltsam auf, um in das Innere zu ...

mehr