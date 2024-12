Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei Meinersen deckt Verkehrsstraftaten auf

Meinersen (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Donnerstags leiteten Beamte der Polizei Meinersen gegen zwei Autofahrer Strafverfahren ein. Gegen 16:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass der Mazda vor ihm in Schlangenlinien fahren würde. Die Beamten der Polizei Meinersen trafen das Fahrzeug und dessen Fahrer an der Halteranschrift in Flettmar an. Der 46-Jährige war alkoholisiert, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Mann muss sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr zur selben Zeit ein 32-Jähriger mit seinem Auto durch Ahnsen. An der Müdener Straße verursachte er einen Verkehrsunfall. Bei dessen Aufnahme durch die Polizei fiel den Meinerser Beamten auf, dass der moldawische Führerschein des Mannes nicht mehr gültig war. Er hätte diesen unter Nachweis einer hier abgelegten praktischen Fahrprüfung umschreiben lassen müssen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

