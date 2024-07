Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw mit Warnblinklicht zu spät erkannt

Mechernich (ots)

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr am Sonntag (7. Juli) gegen 12.10 Uhr mit drei weiteren Fahrzeuginsassen (81, 79, 73) die Bundesstraße 266 von Mechernich-Kommern kommend in Fahrtrichtung Euskirchen und hielt mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand an.

Ursächlich war eine nicht verschlossene Pkw-Türe.

Die auf der Rückbank befindliche 79-jährige Fahrzeuginsassin stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus und überprüfte die Beifahrertüren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer mit einem auf der Rückbank befindlichen Fahrzeuginsassen (11) ebenfalls die Bundesstraße 266 in gleicher Fahrtrichtung.

Der 52-jährige Pkw-Fahrer nahm den am Fahrbahnrand befindlichen Pkw zu spät wahr und fuhr auf diesen auf.

Die außerhalb des Pkw befindliche 79-Jährige konnte sich mit einem Sprung zur Seite vor dem Aufprall retten.

Bis auf den 52-jährigen Fahrzeugführer und die außerhalb des Pkw befindliche 79-Jährige wurden alle Fahrzeuginsassen bei der Kollision verletzt.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

