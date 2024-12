Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum Fr., 13.12.2024, 16:00 Uhr bis So., 15.12.2024, 10:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

Im benannten Berichtszeitraum wurden diverse Verkehrsstraftaten sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet:

1. Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurden insgesamt sieben Fahrten (davon: sechsmal PKW, einmal Fahrrad) unter dem Einfluss von Alkohol im Landkreis Gifhorn beendet. Hierbei wurden Werte zwischen 0,58 Promille und 2,16 Promille festgestellt. Vier Fahrten ereigneten sich in Gifhorn, zwei weitere im Bereich der Samtgemeinde Brome sowie eine in Wittingen. In allen Fällen wurden entsprechende strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt.

2. Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag als auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt drei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. In allen drei Fällen reagierten entsprechende Vortests auf die Stoffgruppe THC. In einem Fall besaß der Fahrzeugführer darüber hinaus keine Fahrerlaubnis.

3. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Fahrt unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gifhorner Braunschweiger Straße stellte die Funkstreifenwagenbesatzung am Samstagabend bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer fest, dass dieser sowohl unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand (1,36 Promille) als auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten fest, dass es sich bei einem ausgehändigten Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Sie wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

4. Verkehrsunfall mit Personenschaden sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Weyhausen ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte von der B188 nach links auf die B248 in Fahrtrichtung Tappenbeck abzubiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Wolfsburg entgegenkommenden PKW eines 18-Jährigen. Sowohl der 18-Jährige als auch die 17-jährigen Insassen verletzten sich hierbei leicht und mussten einem Klinikum zugeführt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt.

