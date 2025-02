Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 01.02.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit zwei Verletzten

In Aurich kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 5.30 Uhr mit seinem VW auf der Langefelder Straße in Richtung Westerlooger Straße. Als er die Esenser Straße queren wollte, übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 45-jährigen Audi-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leicht Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Freitagmittag eine Frau leicht verletzt worden. Ein 53-jähriger VW Fahrer fuhr gegen 12.30 Uhr die Esenser Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich der Großen Mühlenwallstraße beabsichtigte der VW Fahrer nach links abzubiegen. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte das eine hinter ihm fahrende 54-jährige BMW-Fahrerin zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Die beiden Fahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Eine 19-jährige Mitfahrerin im BMW erlitt leichte Verletzungen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Alkoholisierter Autofahrer

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Marienhafe ist in der Nacht zu Samstag gegen kurz vor 2 Uhr von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test vor Ort ergab über ein Promille. Daraufhin wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei vor Ort sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Hage - Berauscht unterwegs

Auf der Hauptstraße ist am Freitag gegen 21 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Hage kontrolliert worden, der dort mit seinem Pkw unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann berauschende Mittel konsumiert haben könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Norden - Berauscht unterwegs

Am Samstag gegen 0.40 Uhr wurde im Flökershauser Weg ein 26-jähriger Autofahrer aus Norden durch eine Streifenwagenbesatzung überprüft. Hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Aus diesem Grund musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Krummhörn - Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein 29-jähriger Mann aus Norden ist am Samstag gegen 5.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Schoonorther Straße gefahren und dabei von der Straße abgekommen. Er blieb unverletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Er pustete über 1 Promille. Die Polizei veranlasste eine ärztliche Blutprobenentnahme bei dem 29-Jährigen und stellte seinen Führerschein sicher. Gegen den Norder wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

