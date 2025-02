Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Werkstatt

In der Fockenbollwerkstraße in Aurich kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Unbekannte zerstörten zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, die Fensterscheibe einer Werkstatt und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mofafahrer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 22.40 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf dem Ostfriesland Wanderweg auf Höhe Popenser Straße und kollidierte mit einem 24-jährigen Fußgänger. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Da er mit dem Kleinkraftrad dort nicht hätte fahren dürfen, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Norderney - Unfallflucht in der Rheinstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende auf Norderney. Ein bislang unbekannter Autofahrer war zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, auf der Rheinstraße in Richtung Birkenweg unterwegs und touchierte einen VW Caravelle am Fahrbahnrand. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist nach einem Parkplatzunfall auf Norderney geflüchtet. Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Samstag, 12 Uhr touchierte der Unbekannte auf einem Parkplatz in der Feldhausenstraße einen Ford Grand C-Max am Heck. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04932 92980 um Hinweise.

Dornum - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Bensjücherweg in Dornum kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Ssangyong Rexton am Heck und flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

