Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrfache Störung einer Versammlung in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 05.02.2024 in der Zeit von 17:00 Uhr - 19:00 Uhr führte das Bündnis Vorpommern in Pasewalk auf dem Markt eine Versammlung unter dem Motto "weltoffen, demokratisch, bunt! ". An dieser nahmen ca. 100 Personen teil. Diese Versammlung wurde dabei mehrfach gestört. Zunächst verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zutritt zur Bühne, wo er das Mikrofon einforderte. Als ihm dieses nicht ausgehändigt wurde, flüchtete er von der Bühne. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk am Versammlungsort konnte der Störer jedoch nicht mehr festgestellt werden. Kurze Zeit später störte eine weitere Person die Versammlung, indem dieser die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" rief. Diese Person konnte vor Ort festgestellt und dem Polizeihauptrevier zugeführt werden. Dort wurde seine Identität festgestellt. Es handelt sich dabei um einen 35-jährigen Deutschen aus der Region. Gegen diesen wurde Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Nach Abschluss der Versammlung wurde einem Versammlungsteilnehmer seine Fahne der Partei "Die Linke" durch unbekannte Täter geraubt. Dem Geschädigten wurde von Hinten durch einen unbekannten Täter seine Fahne aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Täter. Als der Geschädigte ihn verfolgen wollte, kam von hinten ein zweiter unbekannter Täter und stieß den Geschädigten zu Boden, welcher sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Gegen die unbekannten Täter wurde Strafanzeige wegen Raubes erstattet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973- 2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.Polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell