Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pony stirbt bei Verkehrsunfall

Großefehn - Auto rollt in Kanal

Georgsheil - Unfall zwischen Rettungswagen und Streufahrzeug

Großefehn - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Pony stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Moorhusen mit einem Pony kollidiert. Gegen 5.25 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem VW auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Aurich. Auf Höhe der Hausnummer 112 übersah er offenbar aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, dass ein Pony auf der Fahrbahn stand. Der Autofahrer stieß mit dem Tier zusammen. Das Pony starb am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Großefehn - Auto rollt in Kanal

In Ostgroßefehn ist am Montagabend ein Pkw in einen Kanal gerollt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betankte eine 18-Jährige gegen 19 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kanalstraße einen VW Polo und betrat anschließend den Verkaufsraum. Während sie bezahlte, rollte der VW, ohne Insassen, rückwärts über die Kanalstraße Süd in den angrenzenden Kanal. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen. Es entstand Totalschaden.

Südbrookmerland - Unfall zwischen Rettungswagen und Streufahrzeug

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Streufahrzeug kam es am Freitagmorgen in Georgsheil. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 7.15 Uhr der Fahrer eines Streufahrzeugs von der Norder Straße nach links in die Auricher Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen Rettungswagen, der auf der Auricher Straße in Richtung Emden fuhr. Sie stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An dem Rettungswagen entstand hoher Sachschaden. Auch das Streufahrzeug wurde beschädigt. Auf der Bundesstraße sollen zuvor mehrere Autofahrer dem Rettungswagen, der sich auf Anfahrt zu einem Einsatz befand, ausgewichen sein. Sie werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Unfallflucht

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Großefehn geflüchtet. Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit einem E-Scooter auf der Graf-Edzard-Straße in westliche Richtung, als ihr ein Autofahrer entgegenkam. Die E-Scooter-Fahrerin musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Aurich-Middels - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich-Middels. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 16 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter auf einem Hotelparkplatz an der Esenser Straße einen weißen Renault Clio. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Aurich - Unfallflucht

In der Thüringer Straßen in Aurich kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 0 Uhr und 19 Uhr gegen einen schwarzen BMW 520d am Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell