LPI-G: Telefonbetrüger ohne Erfolg

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In der Zeit vom 27.10.2024 zum 28.10.2024 entwendeten unbekannte Täter zwei Wahlplakate einer Partei, welche am Wohnhaus des 69-jährigen Geschädigten angebracht waren und in seinem Eigentum standen. Der Schaden ist derzeit nicht bezifferbar und die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

