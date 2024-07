BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendiebe fest

Berlin - Mitte (ots) - Am Montag soll ein zunächst unbekannter Mann am Bahnhof Gesundbrunnen einem anderen Mann mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen und dabei schwer verletzt haben. Am Dienstag konnte die Bundespolizei den mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Am 8. Juli 2024 gerieten zwei Männer am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen in eine verbale ...

