Polizei Köln

POL-K: 240510-3-K Festnahme von mutmaßlichen Drogendealer - Drogenverstecke am Fort X gefunden - Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Mai Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5775439

Nach der Festnahme des 24-jährigen Tatverdächtigen haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (9. Mai) rund um das Gelände am Fort X acht sogenannte "Bunker" (Betäubungsmittelversteck) entdeckt und circa 170 Ecstasypillen sowie etwa 170 zum Verkauf vorbereitete Konsumeinheiten Marihuana sichergestellt. Mit Hilfe von Drogenspürhunden der Polizei sowie Bargeldspürhunden des Zolls hatten die Einsatzkräfte zuvor die "Bunker" lokalisiert und ausfindig gemacht. Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten den Verdacht erhärtet, dass der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzende 24-Jährige dort die Betäubungsmittel versteckt haben soll.

Zudem kontrollierten die Beamten während des laufenden Einsatzes einen weiteren mutmaßlichen Drogendealer (25), der sich auffällig in der Nähe der Verstecke aufgehalten hatte. In seinen Taschen fanden die Beamten rund 900 Euro Bargeld. Da der Mann keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, stellten die Einsatzkräfte es aufgrund des Verdachts der Geldwäsche sicher. Ermittler prüfen nun, ob er ebenfalls die aufgefundenen Bunker zum Verkauf der Drogen genutzt hat. (ph/al)

