POL-AC: Geschäftseinbruch in der Eifel - Täter flüchten

Monschau (ots)

In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in ein Schmuck- und Augenoptikergeschäft an der Trierer Straße eingebrochen.

Zeugen hatten gegen 3 Uhr heute Nacht (8.8.24) die Polizei alarmiert. Sie hatten zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Gegenstände aus dem Geschäft in einen Wagen (möglicherweise ein Fahrzeug der Marke BMW) luden. Anschließend fuhren die Täter mit der Beute in noch unbekannter Höhe Richtung Monschau davon.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

