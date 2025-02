Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Aurich - Auffahrunfall

Rechtsupweg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Leerer Landstraße (B 72) in Aurich sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr war eine 45-jährige Renault-Fahrerin in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs und fuhr auf einen 66-jährigen Kia-Fahrer auf. Der Kia wurde durch den Aufprall auf einen Mazda geschoben. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 66-jährige Kia-Fahrer. Der Renault und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 72 war für den Verkehr aus Richtung Leer kommend in Fahrtrichtung Aurich vorübergehend gesperrt.

Aurich - Auffahrunfall

Eine 24-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Middels verletzt worden. Die 24-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Mazda auf der Esenser Straße (B 210) in Richtung Wittmund und musste verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihr fuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer und erkannte dies offenbar zu spät. Er fuhr auf. Die Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Rechtsupweg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ist am Mittwoch in Rechtsupweg von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten hielten den 46-jährigen Mann mit einem Pkw gegen 17.50 Uhr auf der Hauptstraße an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell