Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter schlägt 24-Jährigen in Hannover-Mitte nieder und verletzt ihn schwer

Hannover (ots)

Am frühen Morgen des 04.05.2024 ist ein 24-jähriger Mann in der Theodorstraße im hannoverschen Stadtteil Mitte schwer verletzt worden. Nach einer verbalen Konfrontation mit einer anderen Person hatte ihn ein bislang unbekannter Täter unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte geriet der 24-jährige Hannoveraner auf einer Party in der Theodorstraße gegen 03:00 Uhr mit einem anderen Gast in einen verbalen Streit, der in leichte Handgreiflichkeiten mündete. Die Situation verlagerte sich auf den Gehweg, wo der 24-Jährige nun fünf oder sechs jungen Männern gegenüberstand. Plötzlich und unvermittelt rannte eine Person aus der Gruppe auf den Hannoveraner zu und schlug ihm mit der Faust auf das Auge. Der Mann ging zu Boden, wo ihm eine weitere Person noch leicht gegen den Oberkörper trat. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Neustädter Friedhof. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des 24-Jährigen war der schlagende Mann circa 1,80 Meter groß, sportlich und etwa 20 Jahre alt. Er hatte blondes Haar, das nach oben gegelt und an den Seiten kurz rasiert war. Die Person, mit der der Verletzte zuerst aneinandergeriet, war etwa 1,90 Meter groß, schlank und ebenfalls blond.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2820 zu melden. /mini, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell