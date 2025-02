Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Brände; Exhibitionist; Auto-Aufbruch; Diebstahlsdelikt

Esslingen (ES): Bei Auseinandersetzung an Schule verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen nach einer Auseinandersetzung am Montagvormittag an einer Schule in der Steinbeisstraße gegen einen dortigen Schüler. Der Jugendliche soll gegen zwölf Uhr mehrfach auf einen Mitschüler eingeschlagen und diesen auch noch am Boden liegend getreten haben. Der Geschädigte begab sich danach zunächst selbstständig in ärztliche Versorgung, musste jedoch in der Folge aufgrund seiner nicht unerheblichen Verletzungen stationär in einer Klinik behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Schüler aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Streit geraten sein, der in der körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Senior an Unfallfolgen verstorben

Nachtrag zur Pressmitteilung vom 24.02.2025 / 11.45 Uhr

An den Folgen eines Verkehrsunfalls ist ein Senior im Laufe des Montags in einer Klinik verstorben. Der 90 Jahre alte Mann war am Sonntagnachmittag (23.02.2025), kurz vor 16.30 Uhr, mit einem Piaggio Roller auf der Hohenheimer Straße von Esslingen in Richtung Ostfildern unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor der Einmündung zur Mutzenreisstraße in einer Rechtskurve auf die mittig befindliche Verkehrsinsel, prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und stürzte mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er nun verstarb. (gj)

Esslingen (ES): Unfall mit Verletzten und beträchtlichem Sachschaden

Zwei Verletzte, sieben beteiligte Fahrzeuge und ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Gegen 18.20 Uhr war ein 79 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Esslinger Straße bergabwärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Wagen dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit einem Mercedes, dessen 54 Jahre alter Fahrer gerade am Straßenrand einparken wollte. Der Mercedes wurde dadurch gegen einen bereits geparkten Renault geschoben. Im Anschluss fuhr der Senior weiter, worauf er noch mit einem ebenfalls am Straßenrand stehenden Mazda und einem Mercedes sowie dem Ford einer entgegenkommenden 24-Jährigen zusammenstieß. Der geparkte Mercedes war außerdem auf einen dahinterstehenden Peugeot geschoben worden. Sowohl der Senior als auch der 54-Jährige wurden aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen-Zollberg (ES): Brand in Kindergarten

In einem Kindergarten am Michael-Stifel-Platz ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Durch mehrere Anwohner wurde kurz vor 14.30 Uhr eine entsprechende Rauchentwicklung gemeldet, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Gebäude ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass Rauch und Flammen aus einem Lüftungsgitter ins Freie drangen. Da am Nachmittag keine Betreuung stattfand, hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Kindergarten auf. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Lüftungsanlage des Kindergartens vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der Sachschaden dürfte einer vorläufigen Schätzung mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. Verletzt wurde niemand. (mr)

Kirchheim (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Unfall beim Abbiegen hat sich am Montagmorgen in Kirchheim ereignet. Gegen 5.50 Uhr bog eine 19-jährige Mercedes-Lenkerin von der Plochinger Straße nach links in die Paradiesstraße ab, wobei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 43-Jährigen kam. Beim Zusammenstoß erlitten beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden an diesen dürfte sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Rauchentwicklung

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, zu einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße ausgerückt. Dort hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Räucherstäbchen ein Sitzkissen in Brand gesetzt und eine entsprechende Rauchentwicklung verursacht. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Auch der an zwei der Kissen sowie einem Stuhl entstandene Sachschaden dürfte mit rund 50 Euro überschaubar geblieben sein. (mr)

Köngen (ES): Kind von Pedelec erfasst

Am Montagnachmittag ist es im Bereich einer Ampel in der Unterdorfstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge überquerte ein Siebenjähriger gegen 14 Uhr bei Rotlicht die dortige Fußgängerampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-Jährigen, der mit seinem Pedelec die Unterdorfstraße in Richtung Oberdorfstraße befuhr. Dieser hatte noch versucht, die Kollision zu verhindern und war dabei mit seinem Zweirad gestürzt. Während der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, zog sich der Siebenjährige leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von Angehörigen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Kirchheim (ES): Exhibitionist aufgetreten

Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Exhibitionist hat am Montagmittag in einem Waldstück hinter dem Waldfriedhof sein Unwesen getrieben. Gegen zwölf Uhr fiel einer Joggerin der in einer dortigen Holzhütte sitzende Mann auf, der an seinem Glied manipulierte. Als die Geschädigte später die Polizei verständigte, war der dunkel gekleidete Unbekannte nicht mehr anzutreffen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Der 58-Jährige war gegen 16.45 Uhr im Steinlachwasen unterwegs und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auto aufgebrochen

Eines mutmaßlichen Auto-Aufbrechers ist das Polizeirevier Tübingen am Montagnachmittag habhaft geworden. Gegen 17.50 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei, nachdem sich ein zunächst Unbekannter in der Wannweiler Straße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hatte. Wie sich herausstellte, war der Wagen gewaltsam geöffnet und daraus nach derzeitigem Kenntnisstand Münzgeld gestohlen worden. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger, der zunächst die Flucht ergriffen hatte und dem Zeugen zeitweise gefolgt waren, konnte später angetroffen werden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Komposter in Brand geraten

Zum Brand eines Komposters sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Bahnhofstraße nach Kilchberg ausgerückt. Anwohner hatten das brennende Behältnis in einem Nachbargarten gegen 21.30 Uhr entdeckt und gelöscht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, übernahm die Nachlöscharbeiten. Zu einem Übergriff der Flammen auf andere Gegenstände war es nicht gekommen. Als Brandursache könnte Asche in Betracht kommen, die am Montagmorgen in dem Komposter entsorgt wurde. (rd)

Bisingen (ZAK): Stromkabel gestohlen

Zwei Starkstromkabel sind zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, von einer Baustelle in der Straße Bugen entwendet worden. Der Wert der beiden Kabel in einer Länge von 50 bzw. 20 Meter wird auf rund 800 Euro geschätzt. Das Polizeivier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

