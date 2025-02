Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ölspur; Brand; Scheiben beschädigt; Exhibitionist gefasst; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Ölspur über mehrere Landkreise verteilt

Eine Ölspur von außergewöhnlichem Ausmaß hat am Dienstagmorgen das Polizeirevier Reutlingen beschäftigt. Kurz vor 7.30 Uhr meldeten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer Ölpfützen und Öl-Antragungen auf der Stuttgarter Straße und der Karlstraße. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich die bis zu 30 Zentimeter breite Ölspur über die B28 und B312 bis nach Aichtal zog. Durch die hinzugezogene Feuerwehr wurde die Fahrbahn wieder gereinigt. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zu einem Verursacher oder Fahrzeug. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Brand von Wechselrichter

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zum Brand eines Wechselrichters in die Schöllkopfstraße gerufen worden. Kurz vor 11.45 Uhr löste an einem Firmengebäude aufgrund einer Rauchentwicklung die Brandmeldeanlage aus. Zur Sicherheit verließen alle Mitarbeiter das Gebäude. Die Feuerwehr lokalisierte auf dem Dach einen brennenden Wechselrichter der PV-Anlage und löschte diesen ab. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Fensterscheiben beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am späten Montagabend im Stadtgebiet von Kirchheim sein Unwesen getrieben. Wohl gegen 21.30 Uhr beschädigte der Kriminelle mit Steinen die Fensterscheiben mehrerer Gebäudefassaden in der Kolbstraße, der Schülestraße sowie der Alleenstraße. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Neckartailfingen (ES): Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt der Polizeiposten Neckartenzlingen gegen einen 59 Jahre alten Mann. Diesem wird vorgeworfen, sich gegen 15.30 Uhr im FKK-Bereich des Aileswasensees in der Nähe zweier Frauen selbst befriedigt und diese dabei angeschaut zu haben. Als die beiden Geschädigten die Polizei verständigten, versuchte der zunächst Unbekannte zu flüchten. Gemeinsam mit mehreren Passanten gelang es einer der Geschädigten, dem Beschuldigten bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung zu folgen. Diese brachte den 59-Jährigen zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier. Der Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Bis er sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich auf freiem Fuß. (rd)

Winterlingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Drei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Schaden von rund 43.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der B463 zwischen Sigmaringen und Winterlingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Balingen befuhr gegen sieben Uhr ein 23-Jähriger mit einem BMW 330 die Bundesstraße in Richtung Winterlingen. Während des Abbiegens an der Einmündung zur L218 übersah er einen entgegenkommenden VW Multivan, den eine 56 Jahre alte Frau lenkte, und kollidierte mit diesem. Eine hinter dem Multivan fahrende 40-Jährige erkannte die sich abzeichnende Unfallsituation zu spät und krachte mit ihrem Mercedes auf den VW, der durch die Aufprallwucht umkippte. Die Mercedes-Fahrerin kam mit ihrem Wagen nach rund 60 Metern zum Stillstand. Alle drei Beteiligten, die sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befanden, erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. An ihren Pkw entstand Totalschaden, diese mussten durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße bis um 9.30 Uhr gesperrt. (gj)

