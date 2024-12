Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsunfall auf der B 51 - Drei Verletzte und Vollsperrung

Osnabrück/Ostercappeln (ots)

Am Donnerstag, dem 19. Dezember 2024, ereignete sich gegen 11:57 Uhr auf der Umgehungsstraße B 51 in Höhe von Ostercappeln, in Fahrtrichtung Belm, ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger Fahrer eines VW blieb aufgrund von Spritmangel auf der rechten Fahrspur liegen. Er stellte sein Fahrzeug ungesichert ab, ohne Warnblinklicht einzuschalten oder ein Warndreieck aufzustellen. Anschließend verließ er das Fahrzeug und ging entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand entlang.

Ein nachfolgender 64-jähriger VW-Fahrer versuchte, dem stehenden Fahrzeug auf der rechten Spur auszuweichen, indem er nach links ausscherte. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Hyundai-Fahrer, der sich auf der linken Spur befand. Durch die Kollision wurde der Hyundai in die Mittelleitplanke gedrückt, während der VW des 64-Jährigen zurück auf die rechte Fahrspur gelenkt wurde.

Um einen Aufprall auf das stehende Fahrzeug des 70-Jährigen zu vermeiden, musste der 64-Jährige stark abbremsen. Dies erkannte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer, der ebenfalls auf der rechten Spur unterwegs war, zu spät und fuhr auf den VW auf.

Bei dem Unfall wurde der 41-jährige Hyundai-Fahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 64-jährige VW-Fahrer sowie der 83-jährige Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. An den drei verunfallten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 51 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

