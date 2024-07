Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Oberkirn- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oberkirn (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Dienstag, 09.07.2024 zwischen 21:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Hauptstraße in Oberkirn. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Ford Transit der Farbe Weiß/Silber handeln dürfte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

