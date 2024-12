Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Zeugen nach Kupferdiebstahl in Georgsmarienhütte gesucht - Über 50.000 Euro Schaden

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 17. Dezember 2024, auf Mittwoch, den 18. Dezember 2024, zwischen 20:30 Uhr und 03:27 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengelände eines Unternehmens an der Raiffeisenstraße, nahe der Bundesstraße 68 in Georgsmarienhütte.

Die Täter entwendeten eine große Menge Kupferkabel und verursachten damit einen Schaden von über 50.000 Euro. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts vermutet die Polizei, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und größere Fahrzeuge zum Abtransport verwendet wurden.

Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05401 83160 zu melden. Ebenfalls relevant könnten Hinweise zu Fahrzeugen sein, die im Tatzeitraum möglicherweise auf der nahegelegenen Bundesstraße 68 abgestellt waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell