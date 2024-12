POL-OS: Osnabrück: E-Scooter-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit festgestellt- Drogenkonsum eingeräumt

Osnabrück/Badbergen (ots) - Am Montagabend, den 16.12.2024, gegen 18:26 Uhr, kam es in der Straße "An der B68" in Badbergen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer während eines misslungenen Überholmanövers mit dem Auto eines ...

mehr