Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der Mindener Straße schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Mindener Straße / Boltenweg. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer war mit seinem Pkw vom Boltenweg nach rechts auf die Mindener Straße abgebogen, als er eine 60-jährige Radfahrerin übersah, die auf dem dortigen Radweg in Richtung stadteinwärts unterwegs war.

Trotz eines Bremsmanövers kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzt sich hierbei schwer. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell