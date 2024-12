POL-OS: Verkehrsunfallflucht in der Römereschstraße - Polizei sucht Zeugen Osnabrück

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Sonntagabend (17:30 Uhr) bis Montagmorgen (04:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Laischaftsstraße in Osnabrück. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Tresore samt Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder ...

