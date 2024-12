Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Bäckerei

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (17:30 Uhr) bis Montagmorgen (04:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Laischaftsstraße in Osnabrück. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Tresore samt Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den flüchtigen Tätern haben, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell