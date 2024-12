Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte- Ein Polizist leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22.55 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Rehmstraße. Anwohner meldeten zum wiederholten Male, dass ein Mann Glasflaschen aus einem Gebäude auf die Straße wirft. Da eine vorab durchgeführte Gefährderansprache augenscheinlich erfolglos war, sollte der alkoholisierte 25-jährige Mann nun in Gewahrsam genommen werden. Bei der Zuführung in einen Streifenwagen wehrte sich der Mann aus Wildeshausen vehement, holte plötzlich aus und gab einem 35-jährigen Polizisten einen Kopfstoß, wodurch dieser leicht verletzt wurde und vorerst nicht mehr dienstfähig war. Den gesamten Einsatz über, zeigte sich der Wildeshauser äußerst aggressiv und unkooperativ und bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Im weiteren Verlauf trat der Beschuldigte nach einem 32-jährigen Polizisten. Dieser wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Anschließend wurde bei dem 25-Jährigen nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Danach wurde er einer Osnabrücker Klinik zugeführt. Gegen den Mann aus Wildeshausen wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und tätlicher Angriffe.

