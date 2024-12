Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Körperverletzungsdelikt am ZOB Bohmte- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22.45 Uhr zu einer Körperverletzung am ZOB, in der Bremer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine dunkel gekleidete männliche Person mit einem Bart, einem 17-Jährigen aus Ostercappeln unvermittelt ins Gesicht, nach dem dieser eine Personengruppe von vier bis fünf Personen aufforderte, das "Böllern" am ZOB zu unterlassen. Der 17-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich am Kopf. Die Personengruppe sei infolgedessen in eine schwarze BMW-Limousine (fünftürige Limousine) gestiegen und vom Tatort geflohen. Unverzüglich eilten mehrere Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit und suchten im Nahbereich nach den Flüchtigen. Die Nahbereichsfahndung verlief bislang jedoch negativ. Der 17-jährige aus Ostercappeln wurde in ein Krankenahaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Die Männer aus der Personengruppe können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- dunkel gekleidete Person mit einem Bart

2. Person

- braun-beige Jacke

Die Männer waren ungefähr 20 bis 23 Jahre alt, eher korpulenter Statur.

Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe oder der flüchtigen Limousine geben können, sich telefonisch unter 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell