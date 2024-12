POL-OS: Alfhausen: Kabelverteilerstation beschädigt- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend, den 11. Dezember 2024, gegen 22:00 Uhr, wurde eine 39-jährige Frau am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Bahnhofsstraße in Bad Rothenfelde Opfer eines Raubüberfalls. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Handys und ihrer Geldbörse. Die Geschädigte kam der ...

mehr