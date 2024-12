Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Raubüberfall am ZOB - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, den 11. Dezember 2024, gegen 22:00 Uhr, wurde eine 39-jährige Frau am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Bahnhofsstraße in Bad Rothenfelde Opfer eines Raubüberfalls. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Handys und ihrer Geldbörse. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach und übergab dem Täter die Wertsachen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Circa 165-168 cm groß

- Schlank

- Schwarze, lockige, kurze Haare

- Etwa 20 Jahre alt

- Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und weißen Plateau-Sneakern

- Keine Brille, kein Bart, keine sichtbaren Piercings oder Tattoos

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder dem flüchtigen Täter geben können, sich telefonisch unter 05401/83160 zu melden.

