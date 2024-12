POL-OS: Bippen: Sechsstelliger Schaden nach Scheunenbrand

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend bemerkte ein Zeuge gegen 23:15 Uhr einen Einbruch in einer Firmenhalle in der Straße "Am Tüv". Der Zeuge zögerte nicht lang und rief die Polizei. Diese traf kurze Zeit später an der besagten Anschrift ein. Die Polizisten stellten eine zerschlagene Fensterscheibe an der Halle fest. Zudem waren Geräusche aus dem Gebäudeinneren zu hören. Trotz mehrfacher Ansprache der Beamten gab ...

