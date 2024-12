Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbrecher in U-Haft

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend bemerkte ein Zeuge gegen 23:15 Uhr einen Einbruch in einer Firmenhalle in der Straße "Am Tüv". Der Zeuge zögerte nicht lang und rief die Polizei. Diese traf kurze Zeit später an der besagten Anschrift ein. Die Polizisten stellten eine zerschlagene Fensterscheibe an der Halle fest. Zudem waren Geräusche aus dem Gebäudeinneren zu hören. Trotz mehrfacher Ansprache der Beamten gab sich der Eindringling jedoch nicht zu erkennen. Nach vorheriger Androhung wurde folglich ein Diensthund eingesetzt, mithilfe dessen der Täter festgenommen werden konnte. Der Einbrecher, ein 40-jähriger Mann aus Bersenbrück, wurde dabei leicht verletzt. Der 40-Jährige wurde daraufhin medizinisch versorgt und anschließend für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am heutigen Tage beim Amtsgericht Bersenbrück vorgeführt. Der Richter erließ daraufhin U-Haftbefehl, sodass es für den Bersenbrücker anschließend in eine JVA ging.

