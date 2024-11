Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Rohbau - Einbruch in Wohnhaus - Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Raststätte

Fulda (ots)

Einbruch in Rohbau

Fulda. In der Fuchsstraße in Haimbach hebelten Unbekannte zwischen Donnerstagabend (07.11.) und Freitagmorgen (08.11.) die Baustellentür zu einem Rohbau in der Fuchsstraße auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Elektrowerkzeuge und Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Hünfeld. In der Straße "Unterleimbachshof" im Ortsteil Rückers brachen Unbekannte am Samstagnachmittag (09.11.), zwischen 14.15 Uhr und 16.50 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand rund 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Neuhof. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (10.11.) aus einer in der Michaelstraße abgestellten, schwarzen Mercedes E-Klasse Bargeld, Schmuck und persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Raststätte

Burghaun. Unbekannte hebelten zwischen Freitag (08.11.), gegen 20 Uhr, und Samstag (09.11.), gegen 6.45 Uhr, die Tür auf der Rückseite einer Tank- und Rastanlage an der A7 auf. Im Innenraum hebelten sie unter anderem einen Spielautomaten auf. Sie stahlen Bargeld in Höhe von rund 1.100 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

