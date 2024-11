Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung mit Messer in Bad Hersfeld, Breitenstraße am Samstag, dem 09.11.2024

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda folgender presserelevanter Vorfall zur Kenntnisnahme und ggf. weiteren Verwendung:

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.11.) kam es in der Fußgängerzone der Breitenstraße in Bad Hersfeld gegen 13:35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Die beiden 26- und 30-jährigen Männer, beide aus Bad Hersfeld, sind sich persönlich bekannt. Sie gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten, die zu einem körperlichen Übergriff eskalierten. Dabei setzte der 26-jährige Mann ein Messer ein und verletzte damit den Älteren im Gesichtsbereich. Sofort hinzugerufene Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld konnten beide Beteiligte antreffen und den Aggressor festnehmen. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst zugeführt, im Nachgang erfolgte die medizinische Versorgung in einem örtlichen Krankenhaus. Von dort wurde der leicht an einer Hand verletzte Tatverdächtige weiteren strafprozessualen Maßnahmen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Fulda ist eingeschaltet, eine Entscheidung über den weiteren Verbleib des Tatverdächtigen steht noch aus. Die Aggressionen waren nicht gegen Unbeteiligte gerichtet, daher bestand keine weitere Gefahr für Dritte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Tat der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/9320 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell