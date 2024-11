Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Pressemitteilungen der Polizeistation Fulda Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Am Samstag, 09.11.2024, ereignete sich um 14:15 Uhr in der Leipziger Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Beide beteiligten Fahrzeuge, ein Renault Clio und eine Mercedes V-Klasse, fuhren hintereinander in Richtung Innenstadt. Die Fahrerin des Renault verlangsamte dann ihre Fahrt, um nach links in die Steinauer Straße abzubiegen. Die 40-jährige Fahrerin des Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Beide Fahrzeugführerinnen sowie der Beifahrer im Mercedes erlitten dadurch leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Pressemitteilung der PSt Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Haunetal - Am Freitag, den 08.11.2024 gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall in Neukirchen. Dabei befuhr eine 51-jährige Haunetalerin mit ihrem Mercedes die Johannesstraße und übersah aus bisher ungeklärter Ursache einen 16-jährigen Kradfahrer, der die Stoppeler Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß und der Kradfahrer kam mit seiner Yamaha zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000,-EUR. Der aus Rhina stammende Kradfahrer wurde in Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell