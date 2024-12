Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Heuballen in Brand gesetzt- Die Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Montagmorgen in der Zeit von 02.00 Uhr bis 02.40 Uhr trieb ein Feuerteufel sein Unwesen in Hagen a.T.W. Zunächst beschädigte der Unbekannte eine Fensterscheibe eines Wohnhauses und einen PKW in der Liedstraße. Anschließend setzte er einen Heuballen unter einem dortigen Verschlag in Brand. Das Feuer konnte glücklicherweise durch Anwohner selbstständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun bezüglich Sachbeschädigung und Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können sich unter 05401/83160 zu melden.

