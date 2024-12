Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Drogenfund auf der A30 - 16 Kilogramm synthetische Drogen sichergestellt

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 8. Dezember 2024, kontrollierten Polizeibeamte aus Osnabrück gegen 7:25 Uhr einen Pkw mit niederländischer Zulassung auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover, nahe der Anschlussstelle Osnabrück-Sutthausen. Der 37-jährige Fahrer gab an, auf dem Weg von den Niederlanden nach Berlin zu sein.

Während der Kontrolle wirkte der Mann auffällig nervös. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Auf Nachfrage, ob er Drogen oder nicht erlaubte Gegenstände mitführe, verneinte der Fahrer. Er stimmte einer Durchsuchung des Fahrzeugs zu. Die Polizeibeamten durchsuchten das Fahrzeug, im Kofferraum des Wagens wurde ein Gepäckstück aufgefunden, in dem sich mehrere große Tüten mit insgesamt 16 Kilogramm synthetische Drogen befanden. Die Drogen, ein Handy und Bargeld wurden sichergestellt, und der Fahrer wurde in vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann noch am Sonntag dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt, ein Amtsrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell