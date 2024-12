Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Diebe entwenden Akkus aus gesichertem Schrank im Baumarkt

Osnabrück/Belm (ots)

Am Freitagabend, dem 6. Dezember 2024, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Diebstahl in einem Baumarkt an der Industriestraße in Belm. Unbekannte Täter öffneten während der Geschäftszeiten auf bislang ungeklärte Weise einen Plexiglasschrank, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Aus dem Schrank entwendeten sie mehrere Akkus für Bohrmaschinen.

Als die Täter beim Passieren der Kasse vom Personal angesprochen wurden, flüchteten sie sofort in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Belm unter der Telefonnummer 05406/898630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell