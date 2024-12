Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer bei "Dooring"-Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, dem 8. Dezember 2024, kam es in der Liebigstraße in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Radfahrer war gegen 22:10 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als kurz nach der Kreuzung Luisenstraße plötzlich die Tür eines geparkten Daimler-Benz geöffnet wurde.

Der Radfahrer prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte schwer. Er wurde vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell