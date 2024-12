POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung an einem ehemaligen Einkaufszentrum in der Wittekindstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 22.45 Uhr zu einer Körperverletzung am ZOB, in der Bremer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine dunkel gekleidete männliche Person mit einem Bart, einem 17-Jährigen aus Ostercappeln unvermittelt ins Gesicht, nach dem dieser eine Personengruppe von vier bis fünf Personen aufforderte, das "Böllern" am ZOB ...

