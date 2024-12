Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schlägerei am Adolf-Reichwein-Platz - Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es am Adolf-Reichwein-Platz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei Personen gemeinschaftlich auf einen 24-Jährigen ein. Dieser wehrte sich, indem er einem der Angreifer mit einer leeren Glasflasche gegen den Kopf schlug.

Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, trennte die Parteien und beendete die Schlägerei. Einige der Beteiligten versuchten, vom Einsatzort zu flüchten, wurden jedoch von den Beamten gestellt. Gegen die jungen Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Der Vorfall zog zahlreiche Schaulustige an, die das Geschehen beobachteten. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung, sich in solchen Situationen nicht durch Neugier in Gefahr zu begeben und stattdessen Abstand zu halten.

