Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfallflucht nach Streitigkeiten in Kneipe - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über Streitigkeiten informiert, die sich später zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht entwickelten.

Gegen 03:35 Uhr meldete ein Gast über Notruf Auseinandersetzungen in einer Kneipe an der Münsterstraße/Ecke Bahnhofstraße. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beteiligten Personen in unterschiedliche Richtungen.

Wenige Minuten später, gegen 03:50 Uhr, alarmierte ein Taxifahrer die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Bahnhofstraße/Ecke Bielefelder Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Mann die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hilter. In einer Linkskurve nahe dem Bahnübergang an der Bielefelder Straße kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer, der mutmaßlich zuvor an der Streitigkeit in der Gaststätte beteiligt war, entfernte sich vom Unfallort. Aufmerksame Polizisten entdeckten den Mann kurze Zeit später im Nahbereich an der Straße Kreienbrink, wo er an einer Böschung lag.

Der 28-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Behandlung zeigte sich der Mann unkooperativ. Aufgrund eines richterlich angeordneten Blutprobenentzugs wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Die Maßnahme konnte schließlich ohne besondere Vorkommnisse durchgeführt werden. Das Ergebnis der Blutprobe soll auch Klarheit darüber schaffen, ob der Mann aus Hilter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell