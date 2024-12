POL-OS: Dissen: Verkehrsunfall auf der L 94- Zwei Personen verletzt

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte zwischen 17:00 und 18:35 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Evers Kamp unweit zur Lyrastraße. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen. Rückfragen ...

