POL-OS: Georgsmarienhütte: Wem gehören diese Pedelecs? Polizei sucht Eigentümer

Osnabrück (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zwei hochwertige Pedelecs konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Konkret handelt es sich um:

- Ein Pedelec der Marke Fischer, aufgefunden am 14.11.2024 hinter der Sporthalle in Kloster-Oesede. - Ein Pedelec der Marke Cube, sichergestellt am 17.11.2024 im Bereich Rehheide in Georgsmarienhütte.

Die Polizei geht stark davon aus, dass die Eigentümer im Bereich Georgsmarienhütte wohnhaft sind.

Wer Angaben zu den Fahrrädern machen oder einen Eigentumsnachweis vorlegen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

