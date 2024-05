Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Korrektur zur Pressemitteilung - Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel rücken zu zwei Einsätzen binnen 24 Stunden aus

leider hat sich in der ursprünglichen Pressemitteilung ein Tippfehler bei den Daten der Einsätze eingeschlichen. Anbei daher die korrigierte Pressemitteilung:

Am 15. Mai 2024 wurde die Ortsfeuerwehr Hohnebostel gegen 21:35 Uhr durch eine persönliche Meldung beim Ortsbrandmeister auf eine Ölspur auf der landkreisübergreifenden Kreisstraße 52 aufmerksam gemacht. Bei der Erkundung der Fahrbahn zwischen Hohnebostel und Böckelse konnte eine Ölspur von 1,4 Kilometer Länge festgestellt werden. Um die tatsächliche Gefährdung für den Straßenverkehr begutachten zu lassen, wurde die Polizei aus Lachendorf hinzugezogen. Parallel dazu wurde ebenfalls die Ortsfeuerwehr Bröckel alarmiert, um Warnschilder entlang der Ölspur aufzustellen.

Nach Rücksprache mit der Polizei wurde festgestellt, dass kein weiterer Handlungsbedarf im Einsatzgebiet der Feuerwehr Hohnebostel bestand. Der Einsatz konnte nach knapp anderthalb Stunden beendet werden. Weitere notwendige Arbeiten, welche im Bereich des Landkreis Gifhorn notwendig wurden, wurden durch die zuständige Ortsfeuerwehr Böckelse übernommen.

Am Abend des 16. Mai 2024 wurde dann die Ortsfeuerwehr Sandlingen zu einem gemeldeten Entstehungsbrand im Bereich eines Feldes am Langlinger Weg gerufen. Vor Ort konnte ein Flächenbrand auf einer Fläche von knapp 1,5 Quadratmetern festgestellt werden. Ein Baumstumpf und die umliegende Grünfläche waren durch den Brand, dessen Ursache aktuell noch unklar ist, in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Brand konnte zügig mit Wasser aus dem Fahrzeugtank gelöscht werden. Ebenfalls kam sogenanntes Netzmittel verwendet, um eventuelle Glutnester im Erdreich erreichen zu können. Der Löscherfolg wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Kurze Zeit später konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

