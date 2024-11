Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei fasst Tankstellenräuber

Osnabrück (ots)

Dienstagmittag wurde der Polizei gegen 13:50 Uhr ein Ladendiebstahl bei einer Parfümerie am Nikolaiort gemeldet. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Diebesgut. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Beamten den Dieb zunächst nicht feststellen. Anhand der Videoaufzeichnung konnte der Flüchtige jedoch durch einen Polizisten identifiziert werden - und nicht nur das. Einen anderen Beamten fiel sofort die Tatbekleidung des Ladendiebs auf. Der Polizist erinnerte sich an die Personenbeschreibung des Räubers, welcher am Freitagabend, den 22.11., eine Tankstelle an der Hannoverschen Straße überfallen hatte (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5915515 ). Diese passte nahezu vollständig zu dem Ladendieb auf den Videoaufnahmen.

Wie es der Zufall wollte, konnte der Gesuchte nur wenige Stunden später an der Iburger Straße von einer Polizeistreife angetroffen werden. Die Beamten kontrollierten den 18-Jährigen und konnten unter anderem Diebesgut auffinden. Der junge Mann wurde daraufhin für weitere Maßnahmen zu einer Dienststelle gebracht. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht gegen den 18-Jährigen, sodass dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen wurde. Am Mittwoch wurde der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl. Für den 18-Jährigen ging es anschließend in eine JVA.

