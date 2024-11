POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf dem Dodeshausweg - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Die Polizeiinspektion Osnabrück ermittelt in zwei Fällen von Automatenaufbrüchen, die sich in der Gemeinde Dissen a.T.W. ereigneten. In beiden Fällen wurden Warenautomaten gewaltsam geöffnet und Lebensmittel sowie Bargeld gestohlen. 1. Aufbruch am Bahnhof in Dissen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße Am Bahnhof gleich ...

mehr