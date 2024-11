Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Snack-Automaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizeiinspektion Osnabrück ermittelt in zwei Fällen von Automatenaufbrüchen, die sich in der Gemeinde Dissen a.T.W. ereigneten. In beiden Fällen wurden Warenautomaten gewaltsam geöffnet und Lebensmittel sowie Bargeld gestohlen.

1. Aufbruch am Bahnhof in Dissen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße Am Bahnhof gleich zwei Warenautomaten aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 02:37 Uhr und 02:42 Uhr. Die zwei männlichen Täter trugen dunkle Jacken, darunter weiße Kapuzenpullover, blaue Jogginghosen und Handschuhe.

2. Aufbruch in der Straße "Auf der Worth" In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde erneut ein Snack-Automat Ziel von Dieben. Der Vorfall ereignete sich gegen 01:32 Uhr in der Straße "Auf der Worth". Die Täter brachen auch diesen Automaten auf und entwendeten Lebensmittel und Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht dringend Hinweise zu den Tätern und möglichen Fahrzeugen, die in den tatrelevanten Zeiträumen an den Tatorten beobachtet wurden. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige relevante Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell