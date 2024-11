Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 40-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Salinentrift

24.11.24, 11:46 Uhr

Am vergangenen Sonntag konnten Schöninger Polizeibeamte einen 40 Jahre alten Fahrzeugführer in der Straße Salinentrift in Schöningen feststellen, welcher ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel mit seinem PKW unterwegs war. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gab der in Sachsen-Anhalt wohnende Führer eines Audi A6 den Beamten gegenüber zunächst an, dass er seinen Führerschein zuhause vergessen habe. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der 40-Jährige schon seit einiger Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest, woraufhin sie einen freiwilligen Drogentest mit dem 40-Jährigen durchführten. Da dieser ein positives Ergebnis ergab, wurde mit ihm im Anschluss eine Blutprobenentnahme im Helmstedter Klinikum durchgeführt.

