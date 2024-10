LPI-EF: Betrügerin ergaunert 1.700 Euro

Sömmerda (ots) - Montagnachmittag stahl ein Dieb in Sömmerda u. a. Süßigkeiten und Spielzeug. Der 38-Jährige war gegen 19:30 Uhr in einem Geschäft in der Erfurter Straße auf Beutezug gewesen. Dort stahl er Schokowaffeln, Handschuhe und eine Spielzeugpistole im Gesamtwert von mehr als 20 Euro. Der Langfinger wurde von der Angestellten des Markts erwischt und der Polizei übergeben. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahl. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

