Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Autobahn mit über 16.000 Euro Sachschaden (09.10.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr ist es auf der Landesstraße 415 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Oberndorf zu einem Unfall gekommen. Eine 27-Jährige Fahrerin eines Dacia Sandero war auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs und verließ diese. Sie bog in der Folge auf die L 415. Hierbei kollidierte die Dacia-Fahrerin mit einer 75-jährigen Fahrerin eines Seat Alhambra, die von links aus Richtung Brittheim angefahren kam. Keiner der Beteiligten verletzte sich. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. Der Dacia Sandero musste abgeschleppt werden.

