Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Landkreis Tuttlingen) Umgekippter Traktor auf der Mühlheimer Straße (09.10.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Mühlheimer Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Traktor umgekippt und eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 29-Jähriger war, gegen 17:30 Uhr mit einem Traktor und Anhänger unterwegs. Auf Höhe einer neuen Verkehrsinsel kam es aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit zum Ausbrechen des Anhängers, so dass der Traktor schließlich umkippte. Dabei erlitt der 29-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro, am Anhänger in Höhe von rund 10.000 Euro. Bis das landwirtschaftliche Gerät abgeschleppt werden konnte musste die Straße voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell