Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr Max-Planck-Straße - 35.000 Euro Schaden (09.10.2024)

Spaichingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 35.000 Euro Gesamtschaden sind die Folgen eines Unfalls im Kreisverkehr in der Max-Planck-Straße am Mittwochmittag, gegen 15:30 Uhr. Ein 83-Jähriger fuhr mit einem Opel in den Kreisel ein und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW einer 20-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Mann verletzte sich leicht und eintreffende Rettungskräfte brachten ihn in ein Klinikum. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, am BMW in Höhe von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell